PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Paketdiebe schlagen zu - Polizei sucht Zeugen

Sondershausen (ots)

In der Alexander-Puschkin-Promenade kam es am Mittwoch, den 29.10.2025, gegen 15.15 Uhr, zu einem Diebstahl. Ersten Ermittlungen zu Folge entwendeten zwei derzeit unbekannte Täter mehrere Pakete aus einem Hauseingang und entfernten sich daraufhin in Richtung Innenstadt. Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei den Tätern um eine männliche und eine weibliche Person im Alter von schätzungsweise 20 bis 30 Jahren handelt. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser nahmen die Ermittlungen wegen des Diebstahls auf.

Wem sind die Täter während oder nach der Tatausführung aufgefallen? Wer kann Angaben zu deren Identität machen? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Kyffhäuser unter der Tel. 0361/5743 65 100 zu wenden.

Aktenzeichen: 0282068

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 15:26

    LPI-NDH: Zeugenaufruf nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr gesucht

    Sondershausen (ots) - Wie am Freitag, den 31.10.2025, gegen 7.25 Uhr bekannt wurde machten sich in der vorherigen Nacht ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter auf dem Gelände einer Baustelle in der Jechastraße an einer Warnbarke zu schaffen. Der oder die Täter bewegten die Barke mit dazugehörigem Standfuß auf die Fahrbahn. In dieser Position stellte sie ein ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 15:24

    LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Vier Verletzte nach Verkehrsunfall - Bergung der Fahrzeuge dauert an

    Günzerode (ots) - Am 15. Oktober berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen über einen schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 243 bei Günzerode, bei dem ein Pkw mit zwei Lastkraftwagen kollidierte. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6138118 Der 31-Jährige Fahrer des Autos wurde mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht und ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 15:22

    LPI-NDH: Fahrraddieb erwischt

    Nordhausen (ots) - Vor einem Heim- und Garten-Discounter in der Halleschen Straße stellte ein Kunde sein Fahrrad ungesichert ab. Jedoch hatte er das Rad die ganze Zeit im Blick - wenig später auch einen Fahrraddieb. Diesen stellte er, als dieser im Begriff war, sich gegen 08.45 Uhr widerrechtlich an dem Rad zu bereichern. Der 35-jährige Besitzer hielt den 27-jährigen Dieb fest, bis Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen am Tatort eintrafen und die strafprozessualen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren