Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Paketdiebe schlagen zu - Polizei sucht Zeugen

Sondershausen (ots)

In der Alexander-Puschkin-Promenade kam es am Mittwoch, den 29.10.2025, gegen 15.15 Uhr, zu einem Diebstahl. Ersten Ermittlungen zu Folge entwendeten zwei derzeit unbekannte Täter mehrere Pakete aus einem Hauseingang und entfernten sich daraufhin in Richtung Innenstadt. Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei den Tätern um eine männliche und eine weibliche Person im Alter von schätzungsweise 20 bis 30 Jahren handelt. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser nahmen die Ermittlungen wegen des Diebstahls auf.

Wem sind die Täter während oder nach der Tatausführung aufgefallen? Wer kann Angaben zu deren Identität machen? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Kyffhäuser unter der Tel. 0361/5743 65 100 zu wenden.

Aktenzeichen: 0282068

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell