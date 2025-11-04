Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr gesucht

Sondershausen (ots)

Wie am Freitag, den 31.10.2025, gegen 7.25 Uhr bekannt wurde machten sich in der vorherigen Nacht ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter auf dem Gelände einer Baustelle in der Jechastraße an einer Warnbarke zu schaffen. Der oder die Täter bewegten die Barke mit dazugehörigem Standfuß auf die Fahrbahn. In dieser Position stellte sie ein Hindernis und somit eine Gefahr für den Straßenverkehr dar. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein.

Wer kann sachdienliche Angaben zur Tat oder zu dem oder den Tätern machen? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Kyffhäuser unter der Tel. 0361/5743 65 100 zu wenden.

Aktenzeichen: 0283494

