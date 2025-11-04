Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrraddieb erwischt

Nordhausen (ots)

Vor einem Heim- und Garten-Discounter in der Halleschen Straße stellte ein Kunde sein Fahrrad ungesichert ab. Jedoch hatte er das Rad die ganze Zeit im Blick - wenig später auch einen Fahrraddieb. Diesen stellte er, als dieser im Begriff war, sich gegen 08.45 Uhr widerrechtlich an dem Rad zu bereichern. Der 35-jährige Besitzer hielt den 27-jährigen Dieb fest, bis Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen am Tatort eintrafen und die strafprozessualen Maßnahmen gegen den Jüngeren durchsetzten.

