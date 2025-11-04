PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrraddieb erwischt

Nordhausen (ots)

Vor einem Heim- und Garten-Discounter in der Halleschen Straße stellte ein Kunde sein Fahrrad ungesichert ab. Jedoch hatte er das Rad die ganze Zeit im Blick - wenig später auch einen Fahrraddieb. Diesen stellte er, als dieser im Begriff war, sich gegen 08.45 Uhr widerrechtlich an dem Rad zu bereichern. Der 35-jährige Besitzer hielt den 27-jährigen Dieb fest, bis Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen am Tatort eintrafen und die strafprozessualen Maßnahmen gegen den Jüngeren durchsetzten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren