Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rätselhafter Fund in einem Kleingarten

Birkungen (ots)

Seinen Augen traute am Dienstag der Besitzer eines Kleingartens in Birkungen im Eichsfeld kaum. Verwundert über den frisch gemähten Rasen fand er zudem noch eine Feuerstelle auf. Seiner Vermutung nach hielten sich unberechtigt Jugendliche auf dem Grundstück auf und frönten dem Vergnügen. Bei der genaueren Nachschaue in dem Garten kam noch ein Vollcross-Motorrad sowie eine Softairwaffe zum Vorschein. Beide wurden zunächst sichergestellt.

Hinweise zu den Personen, die sich auf dem Grundstück aufhielten, nimmt die Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0286558

