PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Rätselhafter Fund in einem Kleingarten

Birkungen (ots)

Seinen Augen traute am Dienstag der Besitzer eines Kleingartens in Birkungen im Eichsfeld kaum. Verwundert über den frisch gemähten Rasen fand er zudem noch eine Feuerstelle auf. Seiner Vermutung nach hielten sich unberechtigt Jugendliche auf dem Grundstück auf und frönten dem Vergnügen. Bei der genaueren Nachschaue in dem Garten kam noch ein Vollcross-Motorrad sowie eine Softairwaffe zum Vorschein. Beide wurden zunächst sichergestellt.

Hinweise zu den Personen, die sich auf dem Grundstück aufhielten, nimmt die Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 entgegen.

Aktenzeichen: 0286558

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren