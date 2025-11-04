Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ungewöhnlicher Diebstahl in Windpark

Immenrode/KYF (ots)

Ein Diebstahl mit eher unegwöhnlicher Beute beschäftigt seit Montag die Polizei im Kyffhäuserkreis. Bislang unbekannte Täter machten sich am Treppenaufgang eines Windrades auf einem Feld bei Immenrode zu schaffen. Der oder die Diebe demontierten mehrere Metallgitterstufen und entwendeten diese. Der Wert der Beute beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 zu melden.

Aktenzeichen: 0285903

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell