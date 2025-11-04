Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte beschädigen mehrere Verkehrszeichen - Zeugen gesucht

Mühlhausen (ots)

Ein ungewohnter Anblick machten Passanten am Dienstagmorgen im Bereich der Felchtaer Straße. Entlang der Straße lagen mehrere Verkehrszeichen mitsamt der dazugehörigen Masten auf dem Gehweg. Ersten Erkenntnissen zu Folge verursachten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter gewaltsam die Schäden.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein und bitten nun Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0286133

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell