LPI-NDH: E-Scooter kontrolliert - Fahrer alkoholisiert

Bad Langensalza (ots)

Am Montag wurde gegen 18.30 Uhr bei einem Rollerfahrer im Bereich der Mauergasse eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Aufgrund eines ersten Verdachts wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von mehr als 1,2 Promille anzeigte. Anschließend wurde der Verkehrsteilnehmer in ein Krankenhaus zur Durchführung einer Blutentnahme gebracht. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheitsfahrt ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

