LPI-NDH: E-Scooter kontrolliert - Fahrer alkoholisiert

Leinefelde (ots) - Im Zeitraum zwischen Donnerstag 16.30 Uhr und Montag 7 Uhr kam es auf einer Baustelle in der Beethovenstraße zu einem Einbruchsversuch. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen versuchten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter sich gewaltsam Zutritt zu einem Baucontainer zu verschaffen. Der oder die Täter ließen jedoch von ihrem Vorhaben ab und entfernten sich ohne Beute vom Tatort. Es entstand ...

mehr