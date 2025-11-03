Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher gehen leer aus

Leinefelde (ots)

Im Zeitraum zwischen Donnerstag 11 Uhr und Montag 8.30 Uhr kam es in einer Lagerhalle im Bereich der Straße Vorm Pfaffenstiege zu einem Einbruch. Aktuellen Ermittlungen zu Folge betraten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter widerrechtlich das Gelände und verschafften sich im Anschluss gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Der oder die Täter flüchteten, ohne Beute, in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa tausend Euro.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ein und bitten Zeugen, welche Sachdienliche Angaben zum Sachverhalt machen können, sich unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0285075

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell