POL-NB: Polizisten retten blutenden Mann auf Parkbank

Demmin (ots)

Am Freitagabend ist die Demminer Polizei gegen 20.50 Uhr zu einem Einsatz im Bereich der Deutsch-Kroner-Straße in Demmin gerufen worden. Die Polizeibeamten, die gerade in der Nähe Streife fuhren, waren als Erstes vor Ort und trafen auf einen stark aus dem Bein blutenden 39-jährigen Mann, der schmerzverzehrt auf einer Parkbank lag. Geistesgegenwärtig leisteten die beiden Polizeibeamten Erste Hilfe und banden das stark verletzte Bein ab, um die Blutung zu stillen. Das gelang auch. Als die Notärztin eintraf, stufte sie die Verletzung als lebensbedrohlich ein. Der Mann wurde umgehend ins Klinikum gebracht und notoperiert. Er soll momentan außer Lebensgefahr sein.

Der Mann wurde mutmaßlich durch Stiche oder Schnitte derart verletzt. Da es vor Ort durch mehrere Zeugen Hinweise darauf gab, aus welcher Richtung er zuvor kam, suchten die Beamten den Weg um den Schwanenteich ab. Im Laufe des Abends verdichteten sich Hinweise zu einem möglichen Tathergang, so dass nicht nur Spuren rund um den Tatort für die weitere Auswertung gesichert wurden, sondern auch mehrere Wohnungen durchsucht werden konnten. Momentan ist davon auszugehen, dass der 39-jährige Deutsche kein zufälliges Opfer war und womöglich ein Streit mit Bekannten vorausgegangen sein könnte.

Was sich genau an dem Abend zugetragen hat und durch was oder wen der Mann so schwer verletzt wurde, müssen die weiteren Ermittlungen der Kripo Demmin zeigen.

