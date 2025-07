Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Auto und Motorrad gestohlen

Waren/Ankershagen (ots)

In Waren vermisst eine Frau ihr gestohlenes Auto. Gestern hat sie sich bei der Polizei gemeldet und berichtet, dass ihr noch neuer, grauer VW Tiguan nicht mehr auf dem Sandparkplatz bei der Carl-Struck-Straße stehe. Auch nicht im Umfeld. Sie hatte das Auto mit amtlichem Kennzeichen MÜR-JR13 zuletzt am 13.07. auf dem Sandparkplatz abends abgestellt. Der Tatzeitraum ist also relativ lang. Der Stehlschaden wird auf etwa 57.000 Euro geschätzt.

Gestern Abend rief dann ein Mann die Polizei, weil sein Motorrad von Zhejiang Jiajue, Typ K-Sport, mit amtlichem Kennzeichen MST-K79 gestohlen wurde. Er hatte es gegen 17.15 Uhr auf einem unbefestigten Parkplatz am Waldrand nahe des Mühlensees bei Ankershagen abgestellt. Als er nach etwa einer Stunde wieder kam, war das Fahrzeug verschwunden. Der Stehlschaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro.

In beiden Fällen fragt die Polizei nach möglichen Zeugen: Wer in den genannten Tatzeiträumen etwas beobachtet hat und sachdienliche Hinweise zum Verbleib des VW Tiguan bzw. des Motorrads geben kann, wendet sich bitte an die Polizei Waren unter 03991 / 1760.

