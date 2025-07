POL-NB: Attacke durch Gruppe: Polizei sucht Zeugen und wertet Video aus

Neubrandenburg (ots) - Am Sonnabend gegen 17.00 Uhr hat sich ein 23-Jähriger beim Gassi gehen mit seinem Hund an den Radfahrern auf dem gemeinsamen Geh- und Radweg in der Neustrelitzer Straße gestört. Er soll mindestens drei Radfahrer, die in Richtung Neustrelitz fuhren, angegriffen haben. Er soll sich ihnen in den Weg gestellt haben, so dass sie bremsen mussten. Dann attackierte er sie nach Aussagen der Geschädigten. ...

mehr