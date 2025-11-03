Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Greußen (ots)

Am Montag, kurz nach 10.30 Uhr, ereignete sich in Greußen im Kyffhäuserkreis ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine Autofahrerin befuhr mit ihrem Dacia die Lindenstraße, beabsichtigte nach links abzubiegen und musste verkehrsbedingt warten. Während der nachfolgende Fahrer eines Opels ebenfalls bremste, bemerkte der dahinter befindliche VW-Fahrer dies nicht rechtzeitig und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde der Opel wiederum auf den Dacia aufgeschoben. Der Fahrer des VW wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.

