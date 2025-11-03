PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Greußen (ots)

Am Montag, kurz nach 10.30 Uhr, ereignete sich in Greußen im Kyffhäuserkreis ein Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine Autofahrerin befuhr mit ihrem Dacia die Lindenstraße, beabsichtigte nach links abzubiegen und musste verkehrsbedingt warten. Während der nachfolgende Fahrer eines Opels ebenfalls bremste, bemerkte der dahinter befindliche VW-Fahrer dies nicht rechtzeitig und fuhr auf. Durch den Aufprall wurde der Opel wiederum auf den Dacia aufgeschoben. Der Fahrer des VW wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 11:57

    LPI-NDH: Graffiti an der Frauenberger Stiege - Staatsschutz ermittelt

    Nordhausen (ots) - Am Sonntag wurden im Bereich der Frauenberger Stiege mehrere Graffiti auf einem Gehweg festgestellt. Die derzeit unbekannten Täter brachten mit schwarzer, grauer und pinkfarbener Sprühfarbe Schriften und Zeichen großflächig auf dem Boden auf, welche inhaltlich Bezüge zu einer politischen Motivation der Tat zulassen. Beamte des ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 11:55

    LPI-NDH: Zeugen gesucht - vermutlich angetrunkener Fahrer gefährdet Gegenverkehr

    Bad Langensalza (ots) - Am Sonntagnachmittag befuhr ein 62-Jähriger die Bundesstraße 176 von Gräfentonna kommend in Richtung Bad Langensalza. Hierbei wurde der Fahrer des Fiat mehrfach durch andere Verkehrsteilnehmer dabei beobachtet, wie er am Ortsausgang Gräfentonna einen Pkw-Fahrer und zwischen den Ortschaften Nägelstedt und Bad Langensalza einen Lkw im ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 11:53

    LPI-NDH: Fahrzeugbrand - Zeugen gesucht

    Großwechsungen (ots) - Am Sonntag kam es gegen 22 Uhr zu dem Vollbrand eines Pkw´s in der Nähe der sogenannten Mönchsquelle bei Großwechsungen. Vermutlich wurde das Fahrzeug durch einer derzeit noch nicht bekannte Zündquelle vorsätzlich in Brand gesetzt. Das Fahrzeug wurde durch die Flammen stark beschädigt. Kameraden der Feuerwehr löschten den Mercedes-Benz vollständig ab. Das Fahrzeug wurde zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren