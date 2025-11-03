Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Graffiti an der Frauenberger Stiege - Staatsschutz ermittelt

Nordhausen (ots)

Am Sonntag wurden im Bereich der Frauenberger Stiege mehrere Graffiti auf einem Gehweg festgestellt. Die derzeit unbekannten Täter brachten mit schwarzer, grauer und pinkfarbener Sprühfarbe Schriften und Zeichen großflächig auf dem Boden auf, welche inhaltlich Bezüge zu einer politischen Motivation der Tat zulassen.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen sicherten vor Ort Spuren und leiteten Ermittlungen ein. Die weitere Bearbeitung erfolgt durch das Kommissariat für Staatsschutzdelikte der Kriminalpolizei Nordhausen. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Kripo Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0284833

