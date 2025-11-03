Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrzeugbrand - Zeugen gesucht

Großwechsungen (ots)

Am Sonntag kam es gegen 22 Uhr zu dem Vollbrand eines Pkw´s in der Nähe der sogenannten Mönchsquelle bei Großwechsungen. Vermutlich wurde das Fahrzeug durch einer derzeit noch nicht bekannte Zündquelle vorsätzlich in Brand gesetzt. Das Fahrzeug wurde durch die Flammen stark beschädigt. Kameraden der Feuerwehr löschten den Mercedes-Benz vollständig ab. Das Fahrzeug wurde zur Ursachenforschung vor Ort untersucht und anschließend sichergestellt.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen wegen Brandstiftung ein und suchen Zeugen, die Angaben zum Fahrzeug, dessen Herkunft und Personen, die sich am Brandort aufhielten und mit diesem in Zusammenhang stehen könnten. sie werden gebeten sich bei der Nordhäuser Polizei unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0284920

