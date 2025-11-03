Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrradfahrer flüchtig - Zeugen gesucht

Faulungen (ots)

Bereits am Samstag, dem 25. Oktober, kam es zwischen 18 Uhr und 23.45 Uhr im Bereich der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Bisherigen Ermittlungen zu Folge fuhr ein Radfahrer auf einen grauen Pkw auf, welcher am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Anschließend verließ der Radfahrer widerrechtlich den Unfallort. Infolge der Kollision entstand am Pkw ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich der Radfahrer bei dem Unfall verletzte. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren aufgrund der Verkehrsunfallflucht ein.

Wer kann Angaben zum Unfallhergang, zur Unfallzeit oder zum Fahrradfahrer machen? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Tel. 03601/4510 zu wenden.

Aktenzeichen: 0282573

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell