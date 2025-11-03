PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrradfahrer flüchtig - Zeugen gesucht

Faulungen (ots)

Bereits am Samstag, dem 25. Oktober, kam es zwischen 18 Uhr und 23.45 Uhr im Bereich der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Bisherigen Ermittlungen zu Folge fuhr ein Radfahrer auf einen grauen Pkw auf, welcher am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Anschließend verließ der Radfahrer widerrechtlich den Unfallort. Infolge der Kollision entstand am Pkw ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich der Radfahrer bei dem Unfall verletzte. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren aufgrund der Verkehrsunfallflucht ein.

Wer kann Angaben zum Unfallhergang, zur Unfallzeit oder zum Fahrradfahrer machen? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Tel. 03601/4510 zu wenden.

Aktenzeichen: 0282573

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 03.11.2025 – 11:40

    LPI-NDH: Verkehrskontrolle mit Folgen

    Artern (ots) - Am Sonntagabend wurde gegen 23.30 Uhr eine Verkehrskontrolle im Bereich der Bergstraße durchgeführt. Die Beamten der Polizeistation Artern führten beim Fahrer einen Atemalkoholtest durch, welcher einen Wert von über 1,6 Promille ergab. Daraufhin wurde der Verkehrsteilnehmer in ein Krankenhaus zur Durchführung einer Blutentnahme gebracht. Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 11:39

    LPI-NDH: Kindergarten im Visier von Einbrechern

    Diedorf (ots) - Im Zeitraum zwischen Donnerstag 16.30 Uhr und Sonntag 15.30 Uhr kam es in einem Kindergarten in der Schloßstraße zu einem Einbruch. Aktuellen Ermittlungen zu Folge verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zum Gebäude und entwendeten aus einem Büro Bargeld. Im Anschluss flüchteten die Unbekannten mit ihrer Beute, deren Wert im mittleren zweistelligen Bereich ...

    mehr
  • 03.11.2025 – 11:38

    LPI-NDH: Eine verletzte Person nach Verkehrsunfall

    Kefferhausen (ots) - Am Sonntagabend kam es gegen 18.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich Küllstedter Straße. Eine Autofahrerin fuhr in Fahrtrichtung Kefferhausen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Anschluss verlor die Verkehrsteilnehmerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit einem Erdhügel. In Folge der Kollision wurde die Fahrzeugführerin leicht verletzt und daraufhin in ein Krankenhaus ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren