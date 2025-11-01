PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch Leinefelde

Nordhausen (ots)

Am 31.10.2025 / 06:15 Uhr stellten Mitarbeiter fest, dass unbekannte Täter in das Verwaltungsgebäude der Firma "ELW Energieversorgung" in der Leinefelder Boschstraße eingebrochen waren. Die Täter waren durch ein Fenster in das Objekt eingedrungen, hatten im Innenbereich mehrere Türen eingetreten und aus zwei Handkassen das Bargeld entwendet. Der Gesamtschaden am Gebäude wird auf etwa 10.000,-EUR geschätzt. Die Polizei hat eine Anzeige aufgenommen und umfangreiche Spuren gesichert.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Eichsfeld
Telefon: 0361 5743 67 100
E-Mail: pi.eichsfeld.dsl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

