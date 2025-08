Hauptzollamt Singen

HZA-SI: Zoll vollstreckt Mautgebühren in Höhe von mehr als 8.000 Euro

Bild-Infos

Download

Singen (ots)

Konstanz: Bei verdachtsunabhängigen Kontrollen am 29.07.2025 am Zollamt Konstanz - Autobahn wurden bei einer in Portugal ansässigen Spedition offene Forderungen in Höhe von 8.010,-EUR vollstreckt.

Bei den insgesamt elf Forderungen aus dem Zeitraum Januar bis einschließlich April 2025 handelten es sich um unbezahlte Mautbeträge und die damit verbundenen Bußgelder. Die Spedition konnte die Forderungen durch eine Blitzüberweisung vollständig begleichen und der Fahrer mitsamt Fracht den Weg fortsetzten.

Original-Content von: Hauptzollamt Singen, übermittelt durch news aktuell