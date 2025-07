Hauptzollamt Singen

HZA-SI: Motorrad, Pkw und Kleintransporter geschmuggelt

Singen (ots)

Zöllner ziehen nachts unverzollte Fahrzeuge im Wert von 25.000 Euro aus dem Verkehr.

A81 - Kreuz Bad Dürrheim: Bei einer nächtlichen Kontrolle zogen Beamte einer Singener Zoll-Kontrolleinheit Ende Juni auf der Autobahn 81 kurz vor dem Autobahn-kreuz Kreuz Bad Dürrheim ein polnisches Gespann mit drei aufgeladenen Fahrzeugen aus dem fließenden Verkehr.

Erst behauptete der 22-jährige polnische Fahrer die Fahrzeuge in Frankreich erworben zu haben. Wie sich aber während der Kontrolle herausstellte, hatten das Motorrad, der Pkw und der Kleintransporter in der Schweiz den Besitzer gewechselt. Eine Verzollung an der Grenze hatte für die in Summe geschätzt rund 25.000 Euro teuren Fahrzeuge aber nicht stattgefunden.

Gegen den Fahrer wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet. Da er die Abgaben in Höhe von rund 7.200 Euro nicht entrichten konnte, wurden die Fahrzeuge sichergestellt.

Das Steuerstrafverfahren wurde zur weiteren Bearbeitung an die zuständige Straf- und Bußgeldstelle des Hauptzollamts Karlsruhe weitergeleitet.

