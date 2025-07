Hauptzollamt Singen

HZA-SI: Bodenseepiraten in Seenot - Zoll hilft

Zollboot schleppt manövrierunfähige Segeljacht in tiefere Gewässer

Singen (ots)

Konstanz, 15. Juli 2025 - Ein routinemäßiger Einsatz entwickelte sich für die Besatzung des Zollboots Haltnau zu einer spontanen Rettungsaktion, als sie eine Segeljacht in akuter Notlage vor dem Konstanzer Hafen entdeckten.

Kurz nachdem die Jacht mit zwei Erwachsenen und fünf Kindern an Bord den Hafen verlassen hatte, bemerkten die Zollbeamten eine starke Rauchentwicklung aus dem Maschinenraum des Bootes. Sofort steuerten sie auf das havarierende Schiff zu, um Hilfe zu leisten.

Die Ursache des Rauchs war schnell gefunden: ein technischer Defekt am Motor. Nach dessen Abschaltung war die Jacht in dem flachen Bereich des Bodensees, wo die Wassertiefe lediglich zwischen ein und zwei Metern beträgt, nicht mehr manövrierfähig. Aufgrund der Untiefe bestand akute Gefahr, dass das Boot auf Grund läuft.

Die Besatzung des Zollboots Haltnau reagierte umgehend und nahm die Segeljacht längsseits in Schlepp. Gemeinsam mit der sichtlich erleichterten Crew wurde das Boot in tiefere Gewässer gebracht. Dort konnten die Segel gesetzt und die Fahrt sicher fortgesetzt werden.

Zusatzinformationen zu den maritimen Aufgaben des Zolls:

Auch auf hoher See und dem Bodensee ist der Zoll mit zahlreichen Aufgaben zum Schutz der Bürger und der Wirtschaft im Einsatz.

Die maritimen Kontrolleinheiten Zollboot/-schiff verhindern Schmuggel, bekämpfen grenzüberschreitende Kriminalität und erheben Zölle und Verbrauchsteuern. Neben diesen klassischen Aufgaben des Zolls nehmen die Beschäftigten auf den Schiffen als Teil des Koordinierungsverbunds der Küstenwache Deutschlands gemeinsam mit anderen Behörden die Grenzaufsicht an den EU-Außengrenzen auf dem Wasser wahr. Zu den weiteren Aufgaben zählen auch der Umweltschutz auf See und natürlich die Hilfeleistung in Seenotfällen. Um diese vielfältigen Aufgaben erfüllen zu können, stehen dem Zoll rund 30 Zollboote zur Verfügung.

Die Besatzungen bestehen aus Zöllnerinnen und Zöllnern mit zusätzlichen nautischen oder schiffstechnischen Qualifikationen. Aktuell sind auf dem Bodensee vier Zollboote im Einsatz.

