POL-BO: Exhibitionist in Bochum: Zeugen gesucht

Witten (ots) - Da wird so einiges auf einen 20-jährigen Wittener zukommen! Am gestrigen 18. Februar, gegen kurz vor 23 Uhr, wollten Polizeibeamte am Marien-platz in Witten ein Auto anhalten. Der Fahrer hatte augenscheinlich ein Handy während der Fahrt benutzt. Trotz der Anhaltezeichen gab der junge Fahrer jedoch Vollgas und flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Kurzeitig verloren die Beamten den ...

