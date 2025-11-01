Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: alkoholisierter Fahrzeugführer Wahlhausen

Nordhausen (ots)

Am 31.10.2025 führten Beamte der PI Eichsfeld eine Geschwindigkeitsmessung in der Wahlhäuser Kreisstraße durch. Dabei wurde auch der 26jährige Führer eines grünen VW Tiguan kontrolliert, weil dieser sich nicht an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit gehalten hatte. Bei ihm wurde wegen des ausgehenden Alkoholgeruchs ein Test durchgeführt, welcher 0,86 Promille betrug. Anschließend wurde ein gerichtsverwertbarer Test auf der Dienststelle veranlasst, der ein Ergebnis von 0,72 Promille bescheinigte. Ihn erwarten nun eine Geldbuße von 500,-EUR sowie ein Fahrverbot.

