PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Störenfried

Mühlhausen (ots)

Am Freitagabend wurde durch eine bisher unbekannte Person die Briefkastenanlage von einem Mehrfamilienhaus am Schlotheimer Ring beschädigt. Nach bisherigen Ermittlungen wirkte der unbekannte Täter mittels massiven Tritt auf die Briefkästen ein, sodass die ganzheitliche Anlage zu Teilen in den Hausflür gedrückt wurde. Unweit von dem Hauseingang wurde zudem ein Kleinkraftrad durch Umstoßen beschädigt. Die entstandene Sachschadenshöhe ist aktuell nicht zu beziffern. Sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Täter werden erbeten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Unstrut-Hainich
Telefon: 03601 4510
E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 01.11.2025 – 10:35

    LPI-NDH: Trunkenheit im Verkehr mit anschließender Ruhestörung

    Mühlhausen (ots) - Ein Zeugin meldete am Samstagmorgen, dass in der Windeberger Landstraße in Fahrtrichtung Stadtgebiet ein blaufarbener Pkw Seat Ibiza losfuhr. Die Zeugin forderte zuvor den 47jährigen Nutzer auf, aufgrund einer Alkoholisierung die Fahrt zu unterlassen. Kurz darauf meldete sich die Mitarbeiterin einer Tankstelle am Wendewehr, die selbige Wahrnehmungen tätigte. Eine Funkstreifenwagenbesatzung stellte ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 08:00

    LPI-NDH: Fahrt unter Alkohol

    Sondershausen (ots) - Im Sondershäuser Ortsteil Oberspier wurde am Donnerstagnach gegen 22:50 Uhr eine 39-jährige Autofahrerin festgestellt, die trotz Alkoholkonsum am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test ergab einen Wert von 1,78 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, der Führerschein sichergestellt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: 0361 5743 65 100 E-Mail: ...

    mehr
  • 31.10.2025 – 08:00

    LPI-NDH: Unfall unter Alkoholeinfluss

    Greußen (ots) - Am Donnerstagabend, 18:30 Uhr, kam es in der Flattigstraße in Greußen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 40-jähriger kam aus Richtung Wasserthaleben, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Fahrzeug einer 29-jährigen. Hierbei wurde ein Kleinkind im Fahrzueg der 29-jährigen schwer verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem 40-jährigen ein Alkoholwert von 2,25 Promille ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren