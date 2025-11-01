Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Störenfried
Mühlhausen (ots)
Am Freitagabend wurde durch eine bisher unbekannte Person die Briefkastenanlage von einem Mehrfamilienhaus am Schlotheimer Ring beschädigt. Nach bisherigen Ermittlungen wirkte der unbekannte Täter mittels massiven Tritt auf die Briefkästen ein, sodass die ganzheitliche Anlage zu Teilen in den Hausflür gedrückt wurde. Unweit von dem Hauseingang wurde zudem ein Kleinkraftrad durch Umstoßen beschädigt. Die entstandene Sachschadenshöhe ist aktuell nicht zu beziffern. Sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Täter werden erbeten.
