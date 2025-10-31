PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-NDH: Fahrt unter Alkohol

Sondershausen (ots)

Im Sondershäuser Ortsteil Oberspier wurde am Donnerstagnach gegen 22:50 Uhr eine 39-jährige Autofahrerin festgestellt, die trotz Alkoholkonsum am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test ergab einen Wert von 1,78 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, der Führerschein sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Kyffhäuser
Telefon: 0361 5743 65 100
E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

