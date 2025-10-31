Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Fahrt unter Alkohol
Sondershausen (ots)
Im Sondershäuser Ortsteil Oberspier wurde am Donnerstagnach gegen 22:50 Uhr eine 39-jährige Autofahrerin festgestellt, die trotz Alkoholkonsum am Straßenverkehr teilnahm. Ein Test ergab einen Wert von 1,78 Promille. Eine Blutentnahme wurde veranlasst, der Führerschein sichergestellt.
