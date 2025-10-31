Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: betrunkener Autofahrer Worbis

Nordhausen (ots)

Am 30.10.2025 / gegen 16:45 Uhr meldeten Zeugen einen alkoholisierten Fahrzeugführer, der mit einem grauen Pkw Renault Twingo in Worbis / Nordhäuser Straße vom Parkplatz des EDEKA-Marktes fuhr. Das Kennzeichen hatten sich diese gemerkt und eine genaue Personenbeschreibung abgegeben. Zusätzlich war den Mitteilern der Fahrer persönlich bekannt. Durch die Polizei wurde die Halteranschrift überprüft. Dort wurde ihnen aber auf mehrfaches Klingeln und Klopfen aber nicht geöffnet. Da der Wohnungsinhaber hörbar zu Hause war, wurde die Wohnung durch einen angeforderten Schlüsseldienst nach richterlicher Bestätigung geöffnet. Der 56jährige Fahrzeughalter wurde angetroffen. Er war augenscheinlich stark alkoholisiert. Da dieser angab, erst nach der Fahrt Alkohol konsumiert zu haben, wurden zwei Blutentnahmen durchgeführt. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurde weiterhin festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet.

