Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Einbruch gesucht

Mühlhausen (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch 15 Uhr und Donnerstag 11 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Garage in der Windeberger Straße. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen öffneten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter gewaltsam das Garagentor und entwendeten dort mehrere Gegenstände. Anschließend entfernten sich der oder die Täter mit ihrer Beute, deren Wert im mittleren zweistelligen Bereich lag, vom Tatort. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu wenden.

Aktenzeichen: 0282749

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

