Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Diebstahl gesucht

Mühlhausen (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr, wurde in der Johannisstraße ein E-Roller entwendet. Ersten Erkenntnissen zu Folge entfernten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter gewaltsam die Sicherung des Fahrzeuges und entfernten sich mit ihrer Beute im Wert von mehreren hundert Euro vom Tatort. Beamte der Polizeiinspektion leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein und bitten nun Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder sachdienliche Angaben zum Täter oder zum Verbleib des E-Rollers machen können, sich unter der Tel. 03601/4510 zu melden.

Aktenzeichen: 0282494

