Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fischwilderei festgestellt

Birkungen (ots)

Drei Fischwilderer stellten Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld am Mittwoch an einem Stausee bei Birkungen fest. Das Trio im Alter von 27 bis 34 Jahren wurde zuvor von einem Fischereivorsteher an der Staumauer festgestellt. Dieser informierte die Polizei, welche dann die strafprozessualen Maßnahmen einleitete. Der große Fang blieb für die Männer jedoch aus. Stattdessen haben sie sich nun in einem Ermittlungsverfahren zu verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

  • 30.10.2025 – 13:33

    LPI-NDH: Betrüger erbeuten hohe Bargeldsumme

    Bleicherode (ots) - In Bleicherode im Landkreis Nordhausen erbeuteten Betrüger am Mittwochnachmittag mehrere tausend Euro. Ein Mann wurde telefonisch durch die bislang unbekannten Täter kontaktiert. Diese täuschten vor, dass ein Enkel einen Verkehrsunfall verursacht hätte und nun zur Abwendung einer angeblich drohenden Haftstrafe eine Kautionszahlung erforderlich sei. Am Nachmittag übergab der Geschädigte ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 09:06

    LPI-NDH: Einbrecher gescheitert - Zeugen gesucht

    Menteroda (ots) - Am Mittwoch kam es im Zeitraum zwischen 20 Uhr und 23.45 Uhr zu einem Einbruchsversuch bei einer Bäckerei in der Holzthalebener Straße. Ersten Erkenntnissen zu Folge versuchten sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Hierbei entstand ein Sachschaden am Gebäude. Im Anschluss verließen die Täter ohne Beute den Tatort. Weshalb die Täter die Tat ...

    mehr
