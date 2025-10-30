Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fischwilderei festgestellt

Birkungen (ots)

Drei Fischwilderer stellten Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld am Mittwoch an einem Stausee bei Birkungen fest. Das Trio im Alter von 27 bis 34 Jahren wurde zuvor von einem Fischereivorsteher an der Staumauer festgestellt. Dieser informierte die Polizei, welche dann die strafprozessualen Maßnahmen einleitete. Der große Fang blieb für die Männer jedoch aus. Stattdessen haben sie sich nun in einem Ermittlungsverfahren zu verantworten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell