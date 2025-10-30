PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrüger erbeuten hohe Bargeldsumme

Bleicherode (ots)

In Bleicherode im Landkreis Nordhausen erbeuteten Betrüger am Mittwochnachmittag mehrere tausend Euro. Ein Mann wurde telefonisch durch die bislang unbekannten Täter kontaktiert. Diese täuschten vor, dass ein Enkel einen Verkehrsunfall verursacht hätte und nun zur Abwendung einer angeblich drohenden Haftstrafe eine Kautionszahlung erforderlich sei.

Am Nachmittag übergab der Geschädigte schließlich mehrere tausend Euro an einen bislang unbekannten Täter. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und warnt erneut vor dieser Masche, mit der Betrüger in den vergangenen Tagen in Nordthüringen vermehrt aktiv waren.

Die Täter nutzen gezielt die Ängste der Opfer aus und täuschen eine Notlage vor, um an Geld oder Wertgegenstände zu gelangen. Beenden Sie derartige Telefonate umgehend und gehen Sie keinesfalls auf die Geldforderungen ein. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft verlangen in Deutschland niemals eine Kaution! Sprechen Sie bei Unsicherheiten persönlich mit Ihren Angehörigen oder rufen Sie diese über die Ihnen bekannte Nummer an. Bei Fragen können Sie sich jederzeit an Ihre örtliche Polizeidienststelle wenden.

Das könnte Sie auch interessieren