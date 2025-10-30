Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nordhausen (ots)

Am Mittwoch kam es im Zeitraum zwischen 14.30 Uhr und 14.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich Hallesche Straße. Ersten Erkenntnissen zu Folge kollidierte ein derzeit unbekannter Autofahrer beim Rangieren gegen ein geparktes Fahrzeug. Anschließend verließ der Verkehrsteilnehmer pflichtwidrig den Unfallort. Beamte des Inspektionsdient Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren aufgrund der Verkehrsunfallflucht ein.

Wer kann Angaben zum Verursacherfahrzeug oder zum Fahrzeugführer machen? Zeugen werden gebeten sich an die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu wenden.

Aktenzeichen: 0282049

