LPI-NDH: Katze nach Verkehrsunfall verstorben

Bleicherode (ots) - Derzeit Unbekannte drangen in der Zeit von Montag 17 Uhr bis Mittwoch 19 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Obergebraer Straße ein. Die Täter hebelten hierzu ein Fenster auf, um sich so Zutritt zum Gebäudeinneren zu verschaffen. Was sie entwendeten muss nun geklärt werden. Beamte der Kriminalpolizei Nordhausen kamen zum Einsatz, um das Spurenaufkommen abzuarbeiten und so Hinweise auf die ...

mehr