Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Katze nach Verkehrsunfall verstorben
Bad Frankenhausen (ots)
Am Mittwochabend kam es gegen 23.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Landstraße 1172. Ein Autofahrer fuhr in Richtung Rottleben, als eine Katze die Fahrbahn vor dem Fahrzeug querte. Es kam zur Kollision wobei ein Sachschaden am Pkw verursacht wurde. In weiterer Folge verendete das Tier an der Unfallstelle. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser waren vor Ort zur Unfallaufnahme.
