Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Radfahrer rammt Pkw - Rettungswagen im Einsatz
Nordhausen (ots)
Am Mittwochnachmittag ereignete sich gegen 15.40 Uhr ein Verkehrsunfall in der Grimmelallee. Hierbei wurde ein 26-jähriger Radfahrer verletzt, als er mit einem Pkw kollidierte, der beim Queren eines Radweges verkehrsbedingt warten musste. Der Radfahrer bemerkte vermutlich das haltende Auto nicht rechtzeitig und stieß mit diesem zusammen. Der 26-jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Klinikum gebracht. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung in Folge des Unfalls ein.
