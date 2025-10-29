Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugen nach Einbruch gesucht - Täter gehen ohne Beute aus

Artern (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag 12.30 Uhr und Mittwoch 9 Uhr kam es zu einem Einbruch in der Straße Saline. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen verschafften sich ein oder mehrere, derzeit unbekannte Täter widerrechtlich Zutritt zum Gelände eines Schwimmbads. Anschließend verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zum Kassenhäuschen. Ohne Beutegut verließen die Unbekannten den Tatort. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Beamte der Polizeistation Artern leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Wer kann Hinweise zur Tat oder zu dem oder den Tätern geben? Zeugen werden gebeten sich an die Polizeistation Artern unter der Tel. 0361/5743 65 555.

Aktenzeichen: 02814181

