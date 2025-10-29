Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Lkw kollidiert mit Schulgebäude

Bad Langensalza (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 8.25 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei einer Schule in der Döppingstraße. Ein Lkw fuhr von der Hauptstraße aus in die Einbahnstraße ein und kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. In Weiterer Folge kollidierte der Lkw mit der Fassade eines Schulgebäudes. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro, verletzt wurde niemand. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich waren vor Ort zur Unfallaufnahme.

