Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Einbrecher in Bäckereifiliale - Zeugen gesucht
Bad Langensalza (ots)
Im Tatzeitraum zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 4 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Filiale einer Bäckerei in der Goethestraße ein. Der oder die Täter erbeuteten bisherigen Ermittlungen zufolge einen vierstelligen Bargeldbetrag. Außerdem verursachten die Einbrecher Sachschaden. Wer Hinweise zu Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden.
