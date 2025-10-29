PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kleingärten im Visier von Einbrechern - Zeugen gesucht

Nordhausen (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag 10.30 Uhr und Dienstag 15 Uhr kam es in einer Kleingartenanlage in der Straße Zur Schönen Aussicht zu zwei Einbrüchen. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen verschafften sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu den Gärten sowie zu den dort befindlichen Gartenlauben und entwendeten dort Werkzeuge. Anschließend entfernten sich der oder die Täter mit ihrer Beute vom Tatort. Der Sachschaden sowie der Wert des Beuteguts belaufen sich auf mehrere hundert Euro. Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Wer hat etwas bemerkt? Wer kann Hinweise zum Tathergang oder zu dem oder den Tätern geben? Zeugen werden gebeten sich an die Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu wenden.

Aktenzeichen. 0280888

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

