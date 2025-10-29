Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand in Mehrfamilienhaus - Wäscheständer betroffen

Nordhausen (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Ostrower Straße kam es am Dienstagabend zu einer schweren Brandstiftung. Bei der Untersuchung der Brandstelle im Trockenraum im Kellergeschoss konnte festgestellt werden, dass vermutlich durch unbekannte Täter Kleidung an einem Wäscheständer auf unbekannte Weise entzündeten. Der Brand griff nicht auf weitere Gegenstände oder die Gebäudesubtanz über. Der Sachschaden wird auf etwa eintausend Euro beziffert.

Beamte der Kriminalpolizei Nordhausen kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen ein. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0281146

