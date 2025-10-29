PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand in Mehrfamilienhaus - Wäscheständer betroffen

Nordhausen (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in der Ostrower Straße kam es am Dienstagabend zu einer schweren Brandstiftung. Bei der Untersuchung der Brandstelle im Trockenraum im Kellergeschoss konnte festgestellt werden, dass vermutlich durch unbekannte Täter Kleidung an einem Wäscheständer auf unbekannte Weise entzündeten. Der Brand griff nicht auf weitere Gegenstände oder die Gebäudesubtanz über. Der Sachschaden wird auf etwa eintausend Euro beziffert.

Beamte der Kriminalpolizei Nordhausen kamen zum Einsatz und leiteten Ermittlungen ein. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0281146

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 09:18

    LPI-NDH: Einbrecher in Schützenhaus

    Werther (ots) - Derzeit Unbekannte drangen in der Zeit von Dienstag, den 21. Oktober 19.30 Uhr bis zum 28. Oktober 17.30 Uhr gewaltsam in das Schützenhaus An der Allee ein. Hierbei verursachten die Täter einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Entwendet wurde aus dem Gebäudeinneren ein Spektiv im Wert von mehreren hundert Euro. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen kamen zum Einsatz und sicherten am Tatort ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 09:17

    LPI-NDH: Mitarbeiter bei Erntearbeiten verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

    Wiehe (ots) - Bei der Ernte von Rüben ereignete sich nahe der Landstraße 1217, zwischen Wiehe und Lossa, am Dienstagabend gegen 22.20 Uhr ein Arbeitsunfall, bei dem ein 51-Jähriger schwer verletzt wurde. Ersten Ermittlungen zufolge kam es an einem Rübenreinigungslader zu einem Defekt. Der Mitarbeiter wollten diesen beheben und geriet hierbei in die Maschine und ...

    mehr
  • 28.10.2025 – 15:14

    LPI-NDH: Wildunfall mit Transporter

    Sundhausen (ots) - Am Dienstag kam es gegen 11.50 Uhr zu einem Wildunfall auf der Bundesstraße 4 zwischen der Anschlussstelle der Autobahn 38 und Sundhausen. Ein Transporter fuhr in Richtung Sundhausen, als ein Reh die Fahrbahn überquerte. Der Fahrer konnte dem Tier nicht mehr ausweichen und es kam zur Kollision. Durch den Zusammenstoß entstand am Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise etwa 2.500 Euro. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren