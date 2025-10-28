Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Wildunfall mit Transporter
Sundhausen (ots)
Am Dienstag kam es gegen 11.50 Uhr zu einem Wildunfall auf der Bundesstraße 4 zwischen der Anschlussstelle der Autobahn 38 und Sundhausen. Ein Transporter fuhr in Richtung Sundhausen, als ein Reh die Fahrbahn überquerte. Der Fahrer konnte dem Tier nicht mehr ausweichen und es kam zur Kollision. Durch den Zusammenstoß entstand am Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise etwa 2.500 Euro. Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen nahmen den Unfall auf.
