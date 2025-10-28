Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Eine Person nach Verkehrsunfall im Krankenhaus

Mühlhausen (ots)

Am Dienstag kam es gegen 9.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 249. Der Fahrer eines Audi fuhr aus Richtung Eigenrieden in Richtung Mühlhausen. Ein vor dem Audi fahrender Lkw musste an einer Baustellenampel anhalten. Ersten Erkenntnissen zu Folge bemerkte der Fahrer des Audi dies zu spät und fuhr in der Folge auf den Lkw auf. Der Verkehrsteilnehmer verletzte sich hierbei schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand zudem ein unfallbedingter Sachschaden von insgesamt über 10.000 Euro. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich waren mit Kameraden der Feuerwehr und Einsatzkräften des Rettungsdienstes vor Ort. In weiterer Folge musste der Pkw abgeschleppt und die Straße vorrübergehend gesperrt werden. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

