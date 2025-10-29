Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mitarbeiter bei Erntearbeiten verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz

Wiehe (ots)

Bei der Ernte von Rüben ereignete sich nahe der Landstraße 1217, zwischen Wiehe und Lossa, am Dienstagabend gegen 22.20 Uhr ein Arbeitsunfall, bei dem ein 51-Jähriger schwer verletzt wurde. Ersten Ermittlungen zufolge kam es an einem Rübenreinigungslader zu einem Defekt. Der Mitarbeiter wollten diesen beheben und geriet hierbei in die Maschine und quetschte sich einen Arm. Nach der medizinischen Sofortversorgung am Ereignisort wurde der 51-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht. Zum genauen Hergang ermittelt neben der örtlichen Polizeidienststelle auch das Amt für Arbeitsschutz.

