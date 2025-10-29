Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher in Schützenhaus

Werther (ots)

Derzeit Unbekannte drangen in der Zeit von Dienstag, den 21. Oktober 19.30 Uhr bis zum 28. Oktober 17.30 Uhr gewaltsam in das Schützenhaus An der Allee ein. Hierbei verursachten die Täter einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Entwendet wurde aus dem Gebäudeinneren ein Spektiv im Wert von mehreren hundert Euro.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen kamen zum Einsatz und sicherten am Tatort Spuren. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt die Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen.

Aktenzeichen: 0281129

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell