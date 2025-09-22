PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Zwei PKW-Diebstähle in Trier - Zeugen gesucht

Trier (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch bis Freitag, 17. bis 19. September, entwendeten Unbekannte einen grauen Mercedes-Benz C220D, BJ 2018, Wert im unteren fünfstelligen Bereich, französische Kurzzeitzulassung (Kennzeichen beginnend mit der Buchstabenkombination "WW"), im Bereich eines größeren Parkplatzes des Weidengrabens, Nähe Uni-Gelände, in Trier. Der Halter stellte das Fahrzeug auf einem Parkplatz ab und stellte das Fehlen des Fahrzeuges am Freitag, gegen 16 Uhr, fest.

Im Zeitraum von Samstagabend, ca. 21 Uhr, bis Sonntagmorgen, 06:45 Uhr, entwendeten Unbekannte einen in der Karl-Marx-Straße in Trier vor dem Anwesen 92 abgeparkten schwarzen Golf mit Trier-Kennung (TR), Baujahr 2002, Wert im unteren vierstelligen Bereich.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier unter 0651 983-43390 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Michael Notzon
Telefon: 0651 983-40025
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

