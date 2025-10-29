PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrt endet im Graben

Dingelstädt (ots)

Am Dienstag kam es gegen 16 Uhr im Bereich der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall, als ein Autofahrer in Richtung Ortsausgang fuhr. Aktuellen Ermittlungen zu Folge kam der Verkehrsteilnehmer aufgrund unangepasster Geschwindigkeit im Bereich einer Kurve von der Fahrbahn ab. In weiterer Folge kollidierte das Fahrzeug mit einem Verkehrszeichen und kam im Straßengraben zum Stehen. Als Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld am Unfallort eintrafen wurde beim Fahrzeugführer zudem ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von mehr als ein Promille. Daraufhin wurde dieser in ein Krankenhaus zu einer Blutprobenentnahme gebracht. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

