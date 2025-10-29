Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Eingeschalteter Herd ruft Feuerwehr auf den Plan

Sondershausen (ots)

Der 44-jährige Bewohner einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Johann-Karl-Wenzel-Straße begab sich am Mittwochvormittag außer Haus. Kurz nach dem Verlassen schlug ein Brandmelder Alarm und sorgte dafür, dass in Windeseile Feuerwehr und Polizei vor Ort eintrafen, um einen Brand in der Küche zu bekämpfen. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehr als zehntausend Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Derzeit geht die Polizei von dem Verdacht des fahrlässigen Herbeiführens einer Brandgefahr aus und ermittelt gegen den Wohnungsinhaber.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell