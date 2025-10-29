PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Eingeschalteter Herd ruft Feuerwehr auf den Plan

Sondershausen (ots)

Der 44-jährige Bewohner einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Johann-Karl-Wenzel-Straße begab sich am Mittwochvormittag außer Haus. Kurz nach dem Verlassen schlug ein Brandmelder Alarm und sorgte dafür, dass in Windeseile Feuerwehr und Polizei vor Ort eintrafen, um einen Brand in der Küche zu bekämpfen. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehr als zehntausend Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Derzeit geht die Polizei von dem Verdacht des fahrlässigen Herbeiführens einer Brandgefahr aus und ermittelt gegen den Wohnungsinhaber.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 10:48

    LPI-NDH: Einbrecher in Bäckereifiliale - Zeugen gesucht

    Bad Langensalza (ots) - Im Tatzeitraum zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 4 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Filiale einer Bäckerei in der Goethestraße ein. Der oder die Täter erbeuteten bisherigen Ermittlungen zufolge einen vierstelligen Bargeldbetrag. Außerdem verursachten die Einbrecher Sachschaden. Wer Hinweise zu Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 10:47

    LPI-NDH: Betrüger erbeuten hohe Bargeldsumme

    Artern (ots) - Eine Frau aus dem Kyffhäuserkreis wurde am Dienstag Opfer von Betrügern. Die bislang unbekannten Täter kontaktierten die Geschädigte telefonisch und täuschten vor, dass ihre Tochter in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt sei und nun zur Abwendung einer angeblich drohenden Untersuchungshaft eine Kautionszahlung erforderlich sei. Die Geschädigte übergab schließlich am Dienstagnachmittag in ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 09:24

    LPI-NDH: Autofahrt endet im Graben

    Dingelstädt (ots) - Am Dienstag kam es gegen 16 Uhr im Bereich der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall, als ein Autofahrer in Richtung Ortsausgang fuhr. Aktuellen Ermittlungen zu Folge kam der Verkehrsteilnehmer aufgrund unangepasster Geschwindigkeit im Bereich einer Kurve von der Fahrbahn ab. In weiterer Folge kollidierte das Fahrzeug mit einem Verkehrszeichen und kam im Straßengraben zum Stehen. Als Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld am Unfallort eintrafen wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren