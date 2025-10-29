Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Flächendeckendes Anbringen von Graffiti in der Innenstadt

Nordhausen (ots)

Am Mittwochmorgen wurde bekannt, dass in der Blasiistraße, in der Grimmelallee und im Bereich der Hohensteinerstraße mehrere teils großflächige Graffiti an Stromkästen, Verkehrszeichen und Gebäuden mit schwarzer Sprühfarbe angebracht wurden. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Inhaltlich sind die Aufschriften allesamt der linken Szene zuzuordnen.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen ein, welche fortan im Kommissariat für Staatsschutzdelikte in der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen bearbeitet werden. Hinweise von Zeugen, die Angaben zu den Taten oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Kripo Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0281268

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell