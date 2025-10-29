PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Flächendeckendes Anbringen von Graffiti in der Innenstadt

Nordhausen (ots)

Am Mittwochmorgen wurde bekannt, dass in der Blasiistraße, in der Grimmelallee und im Bereich der Hohensteinerstraße mehrere teils großflächige Graffiti an Stromkästen, Verkehrszeichen und Gebäuden mit schwarzer Sprühfarbe angebracht wurden. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Inhaltlich sind die Aufschriften allesamt der linken Szene zuzuordnen.

Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen leiteten Ermittlungen ein, welche fortan im Kommissariat für Staatsschutzdelikte in der Kriminalpolizeiinspektion Nordhausen bearbeitet werden. Hinweise von Zeugen, die Angaben zu den Taten oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Kripo Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0281268

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Telefon: 03631/961503
E-Mail: Pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 29.10.2025 – 13:36

    LPI-NDH: Eingeschalteter Herd ruft Feuerwehr auf den Plan

    Sondershausen (ots) - Der 44-jährige Bewohner einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Johann-Karl-Wenzel-Straße begab sich am Mittwochvormittag außer Haus. Kurz nach dem Verlassen schlug ein Brandmelder Alarm und sorgte dafür, dass in Windeseile Feuerwehr und Polizei vor Ort eintrafen, um einen Brand in der Küche zu bekämpfen. Hierbei entstand ein Sachschaden von mehr als zehntausend Euro. Personen kamen ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 10:48

    LPI-NDH: Einbrecher in Bäckereifiliale - Zeugen gesucht

    Bad Langensalza (ots) - Im Tatzeitraum zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 4 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Filiale einer Bäckerei in der Goethestraße ein. Der oder die Täter erbeuteten bisherigen Ermittlungen zufolge einen vierstelligen Bargeldbetrag. Außerdem verursachten die Einbrecher Sachschaden. Wer Hinweise zu Tat oder Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in ...

    mehr
  • 29.10.2025 – 10:47

    LPI-NDH: Betrüger erbeuten hohe Bargeldsumme

    Artern (ots) - Eine Frau aus dem Kyffhäuserkreis wurde am Dienstag Opfer von Betrügern. Die bislang unbekannten Täter kontaktierten die Geschädigte telefonisch und täuschten vor, dass ihre Tochter in einen tödlichen Verkehrsunfall verwickelt sei und nun zur Abwendung einer angeblich drohenden Untersuchungshaft eine Kautionszahlung erforderlich sei. Die Geschädigte übergab schließlich am Dienstagnachmittag in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren