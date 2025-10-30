PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Räuberischer Diebstahl in Drogeriemarkt

Nordhausen (ots)

Zwei Täter begaben sich am Mittwochnachmittag, gegen 15 Uhr, in diebischer Absicht in einen Drogeriemarkt in der Landgrabenstraße. Dort steckte das Duo mehrere Flaschen Parfum im Wert von mehreren hundert Euro in einen Rucksack. Als sie anschließend den Kassenbereich passierten, ohne die Waren zu bezahlen, wurde eine Kundin zur Seite geschubst, die hierdurch Schmerzen erlitt. Als Mitarbeiter versuchten, die Täter aufzuhalten, wehrten sich diese vehement und bewarfen die Mitarbeiter mit Werbeaufsteller und Getränkedosen. Den Mitarbeitern gelang es schließlich, das Beutegut zu zurückzunehmen. Beide Täter flüchteten vom Tatort, konnten jedoch in weiterer Folge durch die Polizei ermittelt, festgestellt und namentlich bekannt gemacht werden. Die Männer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

