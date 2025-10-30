Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach politisch motivierter Sachbeschädigung

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Mittwoch kam es im Zeitraum zwischen 15 Uhr und 20.20 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Wahlkreisbüro in der Wilhelmstraße. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld stellten im Rahmen einer Kontrolle zwei Aufkleber an einer Fensterscheibe fest. Aktuellen Ermittlungen zu Folge befestigten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter die Sticker, mit politischem Inhalt, am Tatort und entfernten sich daraufhin in unbekannte Richtung. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der politisch motivierten Sachbeschädigung eingeleitet.

Wer hat etwas bemerkt? Wer kann Hinweise zur Tat oder zu dem oder den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu wenden.

Aktenzeichen: 0282161

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell