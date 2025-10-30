PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach politisch motivierter Sachbeschädigung

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Mittwoch kam es im Zeitraum zwischen 15 Uhr und 20.20 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Wahlkreisbüro in der Wilhelmstraße. Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld stellten im Rahmen einer Kontrolle zwei Aufkleber an einer Fensterscheibe fest. Aktuellen Ermittlungen zu Folge befestigten ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter die Sticker, mit politischem Inhalt, am Tatort und entfernten sich daraufhin in unbekannte Richtung. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der politisch motivierten Sachbeschädigung eingeleitet.

Wer hat etwas bemerkt? Wer kann Hinweise zur Tat oder zu dem oder den Tätern geben? Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Tel. 0361/5743 67 100 zu wenden.

Aktenzeichen: 0282161

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Nordhausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Nordhausen
Alle Meldungen Alle
  • 30.10.2025 – 09:01

    LPI-NDH: Katze nach Verkehrsunfall verstorben

    Bad Frankenhausen (ots) - Am Mittwochabend kam es gegen 23.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Landstraße 1172. Ein Autofahrer fuhr in Richtung Rottleben, als eine Katze die Fahrbahn vor dem Fahrzeug querte. Es kam zur Kollision wobei ein Sachschaden am Pkw verursacht wurde. In weiterer Folge verendete das Tier an der Unfallstelle. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser waren vor Ort zur Unfallaufnahme. ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 09:00

    LPI-NDH: Räuberischer Diebstahl in Drogeriemarkt

    Nordhausen (ots) - Zwei Täter begaben sich am Mittwochnachmittag, gegen 15 Uhr, in diebischer Absicht in einen Drogeriemarkt in der Landgrabenstraße. Dort steckte das Duo mehrere Flaschen Parfum im Wert von mehreren hundert Euro in einen Rucksack. Als sie anschließend den Kassenbereich passierten, ohne die Waren zu bezahlen, wurde eine Kundin zur Seite geschubst, die hierdurch Schmerzen erlitt. Als Mitarbeiter ...

    mehr
  • 30.10.2025 – 08:58

    LPI-NDH: Einbrecher in Einfamilienhaus - Kripo im Einsatz

    Bleicherode (ots) - Derzeit Unbekannte drangen in der Zeit von Montag 17 Uhr bis Mittwoch 19 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Obergebraer Straße ein. Die Täter hebelten hierzu ein Fenster auf, um sich so Zutritt zum Gebäudeinneren zu verschaffen. Was sie entwendeten muss nun geklärt werden. Beamte der Kriminalpolizei Nordhausen kamen zum Einsatz, um das Spurenaufkommen abzuarbeiten und so Hinweise auf die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren