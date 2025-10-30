Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ladendieb gestellt

Nordhausen (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 16.20 Uhr zu einem Diebstahl in einem Einkaufsmarkt im Bereich Hallesche Straße. Dort nahm eine männliche Person mehrere Getränkedosen an sich und verließ den Laden ohne diese zu bezahlen. Ein Mitarbeiter bemerkte dies und verständigte die Polizei. In weiterer Folge verfolgte der Mitarbeiter den Flüchtigen bis Beamte des Inspektionsdienst Nordhausen den Täter stellen konnten. Das Beutegut, dessen Wert im niedrigen zweistelligen Bereich lag, wurde herausgegeben und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

