Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrecher gescheitert - Zeugen gesucht

Menteroda (ots)

Am Mittwoch kam es im Zeitraum zwischen 20 Uhr und 23.45 Uhr zu einem Einbruchsversuch bei einer Bäckerei in der Holzthalebener Straße. Ersten Erkenntnissen zu Folge versuchten sich ein oder mehrere derzeit unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude zu verschaffen. Hierbei entstand ein Sachschaden am Gebäude. Im Anschluss verließen die Täter ohne Beute den Tatort. Weshalb die Täter die Tat nicht zu Ende bringen konnten ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Versuchs des Besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Wer hat etwas bemerkt? Wer kann sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder zu dem oder den Tätern geben? Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich unter der Tel. 03601/4510 zu wenden.

Aktenzeichen: 0282248

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell