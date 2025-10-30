Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Hund entlaufen - Zeugenaufruf

Gundersleben (ots)

Seit den Morgenstunden wird der 7-jährige Rüde "Günther" aus Gundersleben vermisst. Es handelt sich bei "Günther" um eine englische Bulldogge der Farbe blue-tricolor.

Der Hund wurde gegen 06:30 Uhr gemeldet, als er auf der Bundesstraße in Richtung Thalebra unterwegs war. Das Tier ließ sich durch mehrere Passanten weder anlocken noch einfangen und lief in der Folge in Richtung Schernberg davon. Zwischenzeitlich ist der Aufenthaltsort von Günther unbekannt, trotzdessen er mehrfach im Bereich um die Ortschaften Gundersleben und Thalebra bzw. der Schernberger Holzecke gesichtet werden konnte.

Laut der Halterin des Hundes ist Günther sehr scheu und vorsichtig, so dass er sich nicht durch Fremde fangen lassen oder diese an sich heran lassen wird. Die Polizei bittet stattdessen Zeugen, die den Hund sichten, ihre Feststellungen umgehend der u.g. Polizeidienststelle zu melden, damit die Hundehalterin zeitnah an den Auffindeort gelotst werden kann.

Die Polizei bedankt sich bereits im Vorfeld für Ihre Mithilfe und etwaige Mitteilungen.

