Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Sprengung eines Geldausgabeautomaten- Kriminalpolizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Unbekannte Täterschaft hat in der Nacht auf Samstag einen Geldautomaten in Baiersbronn gesprengt. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen machte sich die unbekannte Täterschaft gegen 04.00 Uhr an dem freistehenden Geldautomaten in der Ruhesteinstraße im Ortsteil Obertal zu schaffen. Im weiteren Verlauf wurde offenbar versucht durch Sprengung des Geldausgabeautomaten an das darin befindliche Bargeld zu gelangen. Ob die unbekannten Täter an das Geld des Automaten gelangten, wird derzeit noch ermittelt. Über die Schadenshöhe kann noch keine Aussage getroffen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07231 186-4444 entgegengenommen.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell